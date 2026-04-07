Bandar Lampung (Lampost.co) — Jajaran pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Lampung melakukan audiensi dengan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan.

Pertemuan ini menjadi bagian penting dalam mematangkan persiapan Lampung menuju tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXIII tahun 2032 mendatang.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menyambut baik paparan dari KONI dan menegaskan komitmen.

Komitmen meliputi pemerintah provinsi untuk mendukung penuh upaya KONI dalam mempersiapkan Lampung sebagai tuan rumah PON 2032.

Dukungan ini meliputi koordinasi lintas organisasi perangkat daerah serta perencanaan anggaran dan pembangunan infrastruktur yang pihak KONI perlukan nantinya.

Dalam pertemuan ini, Sekda bersama sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah seperti Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

KEmudian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta Biro Umum.

Melalui audiensi ini, pihaknya harapkan sinergi antara KONI dan pemerintah provinsi semakin kuat.

Sehingga persiapan menuju PON 2032 dapat berjalan optimal dan Lampung mampu menjadi tuan rumah yang sukses, baik dari segi penyelenggaraan maupun prestasi.