Bandar Lampung (Lampost.co) — Dinas Pekerjaan Umum (PU), BPBD, Damkar, dan Pol PP Kota Bandar Lampung melakukan langkah proaktif dalam menanggulangi risiko genangan air.

Upaya ini dengan melakukan normalisasi saluran air dan pembersihan gorong-gorong di sepanjang Jalan Cut Mutia, Kelurahan Gulak Galik, Kecamatan Telukbetung Utara, Kamis, 9 April 2026.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program rutin Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menjaga infrastruktur drainase. Terutama di titik-titik yang rawan terjadi penyumbatan akibat sedimentasi lumpur dan tumpukan sampah.

“Sesuai arahan dari Bunda Eva, pembersihan gorong-gorong untuk mencegah terjadinya banjir,” ujar Jamaludin, kepala Lingkungan II Gulak Galik.

Sejumlah petugas gabungan Pemkot kerahkan ke lokasi untuk mengeruk sedimen yang telah mendangkal di dalam gorong-gorong.

Berdasarkan pantauan di lapangan, aliran air di Jalan Cut Mutia sebelumnya sempat terhambat karena diameter pipa drainase yang mengecil akibat tumpukan material sedimen tanah dan sampah.

“Kami fokus pada pengangkatan sedimen lumpur agar daya tampung drainase kembali maksimal. Jika dibiarkan, saat hujan deras air tidak mengalir menimbulkan genangan dan mengganggu akses transportasi warga,” ujar Arif, anggota BPBD Kota Bandar Lampung.

Sambut Baik

Warga di sekitar kawasan Gulak Galik menyambut baik langkah cepat pemerintah ini. Mereka mengakui bahwa saluran di sepanjang jalan protokol tersebut memang memerlukan perhatian khusus mengingat padatnya aktivitas kendaraan dan pemukiman di sana.

Selain melakukan pengerukan, petugas juga mengimbau masyarakat untuk tidak membuang sampah ke dalam saluran air dan tidak menutup bak kontrol drainase secara permanen. Upaya ini untuk memudahkan proses perawatan berkala di masa mendatang.

“Kami mengimbau agar masyarakat tetap ikut serta menjaga lingkungan dan tidak menutup bak kontrol air agar langkah antisipasi banjir cepat terselesaikan,” tambah Jamaludin.

Pemerintah Kota Bandar Lampung berkomitmen untuk terus menyisir wilayah-wilayah lain yang memiliki masalah serupa demi kenyamanan dan keamanan mobilitas warga.

(Fauzan Al Djabar/Magang)