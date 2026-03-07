Bandar Lampung (Lampost.co) – Pemerintah Provinsi Lampung terus membangun kolaborasi kepada ulama dan umaro. Harapannya mampu menciptakan iklim daerah yang kondusif. Lalu mempercepat roda ekonomi, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Hal tersebut tersampaikan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal saat acara silaturahmi dan buka puasa bersama Ketua MPR RI, ulama, umara, serta tokoh masyarakat se-Provinsi Lampung. Kegiatan ini berlangsung di Rumah Dinas Gubernur, Mahan Agung Bandar Lampung, Jumat, 6 Maret 2026.

“Saya tidak bayangkan seandainya tidak ada pesantren di Provinsi Lampung, mungkin IPM kita tambah jeblok, kemiskinan kita bertambah,” ujar Gubernur Mirza.

Kemudian berdasarkan data Pemerintah Provinsi Lampung. Terdapat ketimpangan signifikan terkait ketersediaan bangku sekolah menengah. Dari sekitar 130.000 lulusan SMP setiap tahunnya, hanya tersedia sekitar 90.000 bangku SMA. Ini menyisakan puluhan ribu siswa yang terancam putus pendidikan.

Lalu sebanyak 20.000 lulusan SMP yang tidak tertampung tersebut akhirnya terserap oleh ribuan pondok pesantren berbagai kabupaten dan kota di Lampung. Keberadaan sekitar 1.400 pesantren terbukti menjadi motor penggerak lahirnya generasi muda berakhlak sekaligus menekan angka kemiskinan di daerah.

Sebagai wujud kepedulian dan dukungan konkret pemerintah. Pemprov Lampung mengalokasikan bantuan dana hibah tahun anggaran 2026. Bantuan ini tersampaikan langsung oleh Gubernur kepada 20 pondok pesantren serta lembaga pendidikan keagamaan pada acara tersebut.

Atensi Pusat

Sejalan dengan isu pendidikan, Ketua MPR RI Ahmad Muzani turut menyoroti daya saing lulusan SMA di Lampung tingkat nasional. Ia mengungkapkan keprihatinannya atas minimnya persentase putra daerah. Hanya berkisar 20 hingga 25 persen yang memenuhi standar kelulusan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung (Unila).

Kemudian menurut Muzani, pemerintah pusat kini menggulirkan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat untuk keluarga tidak mampu, dan Sekolah Garuda bagi siswa berprestasi. “Pendidikan adalah cara terbaik memperbaiki kualitas bangsa untuk masa depan. Terlebih untuk masa-masa yang akan datang,” tegas Muzani.

Selain infrastruktur pendidikan, penguatan ekonomi agraris juga menjadi pondasi utama kebijakan pemerintah daerah saat ini. Ketua MPR mengapresiasi langkah strategis Pemprov Lampung. Apalagi dalam menjaga stabilitas harga komoditas unggulan, di mana harga singkong berhasil menyentuh Rp1.350 per kilogram dan jagung stabil di angka Rp6.500 per kilogram.

“Kekayaan orang Lampung itu bukan dari tambang yang banyak karena di sini tidak ada tambang, kekayaan orang Lampung itu dari beras, dari jagung, dan dari singkong,” ucap Muzani.

Saat ini, Pemprov Lampung juga tengah mematangkan skema hilirisasi hasil bumi. Ini untuk mengundang investor membangun kawasan industri cokelat, kopi, dan olahan pangan lainnya.

Di tengah dinamika perekonomian tersebut, Muzani mengingatkan bahwa stabilitas keamanan adalah kunci utama. Ini agar roda pembangunan berjalan lancar. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus merawat toleransi dan kerukunan. Terlebih di tengah memanasnya suhu geopolitik dan konflik Timur Tengah saat ini.

Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan tausiah dan doa bersama oleh Dr. KH. Buchori Muslim. Kolaborasi yang solid antara ulama dan umara ini mampu menciptakan iklim daerah yang kondusif. Lalu mempercepat roda ekonomi dari desa hingga kota, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.