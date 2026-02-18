Bandar Lampung (Lampost.co) — Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan penyesuaian jam kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) selama bulan Ramadan 1447 Hijriah.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor. 10 Tahun 2026 tertandatangani Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Malindo Kurniawan, 13 Februari 2026.

Marindo Kurniawan menjelaskan bahwa penetapan jam kerja khusus ini bertujuan menjaga efektivitas penyelenggaraan pemerintahan selama bulan suci. Namun tetap memastikan pelayanan publik berjalan optimal.

“Penyesuaian jam kerja Ramadan terlaksanakan agar ASN tetap dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk. Tanpa mengurangi produktivitas kerja dan kualitas pelayanan publik,” ujar Marindo, Rabu, 18 Februari 2026.

Kemudian menurutnya, penyesuaian jam kerja berlaku bagi seluruh instansi pemerintah lingkungan Pemprov Lampung maupun pemerintah kabupaten/kota. Selain itu, total jam kerja tetap mengacu pada ketentuan minimal 32,5 jam per minggu sesuai aturan nasional.

Lalu ia menegaskan bahwa penyesuaian jam kerja ini bukan alasan bagi ASN untuk menurunkan kinerja. “Instruksi jelas, pelayanan publik tidak boleh terganggu. Penyesuaian jadwal hanya untuk memberikan ruang bagi ASN menjalankan ibadah puasa. Tetapi target kinerja tetap harus tercapai,” ucapnya.

Selanjutnya ia juga meminta para kepala perangkat daerah hingga pejabat pembina kepegawaian kabupaten/kota. Untuk membuat Surat Edaran turunan dan memastikan aturan dijalankan dengan disiplin.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung, Yudhi Al Fadri menambahkan. Instruksi kepada Kabupaten/Kota dalam SE tersebut, pemda kabupaten/kota menyusun SE turunan terkait jam kerja Ramadhan. Menjamin pelayanan publik tetap berjalan normal dan mengawasi kepatuhan jam kerja ASN selama Ramadan.

“Kebijakan ini akan mulai berlaku sejak awal Ramadan 1447 H sampai masa puasa selesai,” tutupnya.

Pengaturan Jam Kerja ASN di Bulan Ramadan

1. Instansi dengan 5 Hari Kerja

Senin–Kamis : 08.00 – 15.00 WIB

Istirahat: 12.00 – 12.30 WIB

Jumat : 08.00 – 15.30 WIB

Istirahat: 11.30 – 12.30 WIB

2. Instansi dengan 6 Hari Kerja

Senin–Kamis : 08.00 – 14.00 WIB

Istirahat: 12.00 – 12.30 WIB

Jumat : 08.00 – 14.00 WIB

Istirahat: 12.00 – 13.00 WIB

Sabtu : 08.00 – 14.00 WIB

Istirahat: 12.00 – 12.30 WIB