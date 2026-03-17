Bandar Lampung (lampost.co)–Polresta Bandar Lampung mengajak para pemudik untuk tidak memaksakan diri dalam perjalanan. Masyarakat bisa singgah di berbagai posko pelayanan dan pengamanan yang telah tersedia guna memulihkan kondisi fisik sebelum melanjutkan perjalanan ke kampung halaman.

Kasi Humas Polresta Bandar Lampung, AKP Agustina Nilawati, menjelaskan ada sembilan posko di berbagai lokasi strategis di ibu kota Provinsi Lampung. Dua di antaranya di jalur arteri Jalan Soekarno-Hatta (Jalinsum) yang merupakan urat nadi pergerakan pemudik selain akses jalan tol.

Lokasi posko di Jalur Lintas Sumatera meliputi:

Pos Pengamanan Baruna Panjang fokus untuk pemantauan keamanan wilayah perlintasan.

Pos Pelayanan Begadang V sebagai titik peristirahatan utama dengan fasilitas lengkap.

“Kami sangat mengimbau pemudik yang mulai merasa lelah untuk segera menepi dan beristirahat di pos-pos kami. Keselamatan jiwa harus menjadi prioritas utama di atas kecepatan sampai ke tujuan,” ujar Agustina Nilawati, awal pekan ini.

Untuk meningkatkan kenyamanan, kepolisian menghadirkan berbagai inovasi layanan di Pos Pelayanan (Posyan) Begadang V. Fasilitas ini secara cuma-cuma guna membantu pemudik melepas penat, antara lain:

Relaksasi kursi pijat otomatis dan penyediaan kopi gratis.

Kebutuhan akses jaringan Wi-Fi untuk berkomunikasi dengan keluarga.

Ruang khusus bermain bagi anak-anak agar tidak bosan.

Teknis kendaraan bengkel motor darurat untuk menangani kendala teknis ringan pada kendaraan.

Imbauan Keselamatan Roda Dua

Selain penyediaan fasilitas, pihak kepolisian memberikan peringatan keras kepada pengendara sepeda motor. Para pemudik harus patuh standar keselamatan dasar, seperti tidak membawa beban muatan yang melebihi kapasitas. Jangan berboncengan lebih dari satu orang, serta memastikan kelaikan mesin kendaraan sebelum berangkat.

Sinergi antara kesiapan petugas dan kedisiplinan pengendara mampu meminimalisasi angka kecelakaan selama masa arus mudik 2026 berlangsung. (ANT)