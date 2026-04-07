Bandar Lampung (Lampost.co) — Jajaran pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Lampung melakukan audiensi dengan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan.

Pertemuan ini menjadi bagian penting dalam mematangkan persiapan Lampung menuju tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXIII tahun 2032 mendatang.

Ketua Umum KONI Provinsi Lampung, Taufik Hidayat, menyampaikan Provinsi Lampung dan Banten menjadi calon tunggal tuan rumah PON 2032 mendatang.

Hal ini pun menjadi peluang besar sekaligus tantangan bagi Lampung untuk menunjukkan kesiapan.

Kesiapan baik dari sisi infrastruktur, sumber daya manusia, maupun dukungan pemerintah daerah.

Dalam audiensi tersebut, KONI Lampung juga melaporkan terkait rencana visitasi dari tim KONI Pusat.

Pihak pusat akan melakukan peninjauan ke sejumlah venue olahraga.

Nantinya akan pihaknya proyeksikan menjadi lokasi pertandingan di PON 2032.

Visitasi ini menjadi nilai yang krusial untuk menilai kelayakan dan kesiapan fasilitas yang ada pada Provinsi Lampung.