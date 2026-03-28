Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan peringatan dini. Siaga banjir untuk wilayah Kota Bandar Lampung, Sabtu, 28 Maret 2026 pukul 18.00 WIB.

“Peringatan dini dampak hujan sedang – lebat Kota Bandar Lampung, Sabtu, 28 Maret 2026, dengan status siaga. Monitoring curah hujan 43.8 mm pukul 18.00 WIB,” tulis BMKG dalam siarannya.

Sementara hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang terjadi pada wilayah Kota Bandar Lampung. Ini berpotensi meningkatkan debit air sungai dan limpasan permukaan secara signifikan.

Kondisi ini dapat memicu genangan meluas hingga banjir pada wilayah rawan. Terutama daerah dataran rendah, sekitar aliran sungai, serta kawasan dengan sistem drainase terbatas. Status siaga berlaku sebagai langkah antisipasi terhadap potensi dampak yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat.

Kemudian ada beberapa wilayah yang perlu meningkatkan kewaspadaan. Kecamatan yang berpotensi terdampak Kemiling, Tanjung Karang Barat, Tanjung Karang Pusat, Tanjung Karang Timur. Telukbetung Barat, Telukbetung Utara, Telukbetung Timur, Enggal, Kedamaian, Kedaton, Bumi Waras, Panjang dan sekitarnya.

Sementara dampak yang berpotensi terjadi meliputi genangan meluas pada permukiman. Beberapa akses jalan terganggu, sungai berpotensi meluap,bahaya longsor lereng lembab.

Selanjutnya BMKG menyampaikan himbauan untuk masyarakat. Siapkan langkah evakuasi ringan, amankan barang penting dari genangan, hindari aktivitas sekitar sungai, ikuti arahan BPBD setempat.

“Tetap waspada dan tingkatkan kesiapsiagaan, langkah antisipatif sejak dini penting. Ini untuk mengurangi risiko dampak banjir,” himbau BMKG.