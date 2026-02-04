Bandar Lampung (Lampost.co) — Anggota DPR RI asal Provinsi Lampung, Hanan A Rozak menemui Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Dody Hanggodo, Rabu, 4 Februari 2026.

Pertemuan ini untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait akses jembatan penghubung di Kali Pasir – Tanjung Tirto, Lampung Timur.

Apalagi beberapa waktu lalu sempat viral terkait video pelajar yang menyeberangi sungai menggunakan perahu kayu tua untuk berangkat ke sekolah.

Siswa bertaruh nyawa naik perahu menyeberangi sungai tersebut yang berada di Desa Kali Pasir, Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur.

“Saya serahkan langsung kepada Pak Menteri PU usulan jembatan gantung dan surat dukungan. Beliau sudah mendapat informasi yang cukup dan setuju untuk jembatan gantung, sebelum jembatan permanen ditindaklanjuti,” katanya kepada Lampost.co, Rabu, 4 Februari 2026.

Pendanaan APBN

Kemudian Hanan juga menyerahkan beberapa surat dokumen kepada menteri agar menindaklanjuti pembangunan jembatan Kali Pasir – Tanjung Tirto.

“Saya selaku Anggota DPR RI Komisi V menyampaikan dukungan agar usulan dimaksud dapat menjadi pertimbangan. Dan ditindaklanjuti melalui pendanaan APBN,” kata Anggota Komisi V DPR RI ini.

Selanjutnya ia menceritakan saat ini masyarakat, terutama para pelajar menggunakan klotok dan ponton untuk menyeberangi sungai tersebut.

Pembangunan jembatan ini strategis dalam meningkatkan konektivitas wilayah. Sebagai akses utama bagi pelajar dan masyarakat serta mendukung distribusi hasil pertanian.

Kemudian jembatan itu juga untuk memperlancar akses pelayanan dasar. Serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa di Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Lampung Tengah.

“Kami mendukung kegiatan tersebut dapat diprioritaskan dan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2026,” katanya.