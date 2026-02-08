Bandar Lampung (Lampost.co) — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mendorong pertumbuhan ekonomi sektor kemaritiman. Sekaligus memperluas kesempatan kerja dan memperkuat ekosistem industri maritim di Provinsi Lampung.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal saat Rapat Pembahasan Kerja Sama Ketenagakerjaan dan Pertumbuhan Ekonomi Kemaritiman di Ruang Kerja Gubernur Lampung, Jumat, 6 Februari 2026.

Kolaborasi dengan industri berpotensi memberikan kontribusi nyata bagi penguatan sektor kemaritiman. Khususnya pada industri perikanan, pembangunan dan perbaikan kapal, serta transportasi laut yang mendukung sektor pariwisata.

“Lampung memiliki potensi kemaritiman yang sangat besar. Kami harapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, serta memperkuat ekosistem industri maritim di daerah,” ujar Gubernur Mirza.

Kemudian Gubernur Lampung pun menyambut baik kehadiran PT Damai Fajar Sentosa (DFS) sebagai mitra strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sektor kemaritiman di Lampung.

PT Damai Fajar Sentosa sendiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pembangunan dan perbaikan kapal. Kehadirannya dinilai sejalan dengan kebutuhan pengembangan sektor maritim di Lampung.