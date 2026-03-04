Bandar Lampung (Lampost.co) — Memasuki hari ke-14 bulan suci Ramadan, tren harga kebutuhan pokok mulai menunjukkan grafik peningkatan.

Salah satu komoditas yang paling mencolok pergerakannya adalah daging sapi segar yang kini mulai merangkak naik di sejumlah pasar tradisional.

Pantauan terkini, Rabu, 4 Maret 2026 di Pasar Jatimulyo, Lampung Selatan menunjukkan bahwa adanya kenaikan harga. Kenaikan ini dipicu oleh meningkatnya permintaan masyarakat menjelang persiapan pertengahan Ramadan dan persiapan stok awal untuk Hari Raya Idul Fitri.

Para pedagang menyebut kenaikan harga sudah mulai terjadi sejak awal bulan Ramadan hingga hari ini.

Agus (46), salah satu pedagang daging di Pasar Jatimulyo mengatakan harga daging sapi jenis premium kini mencapai Rp140.000 per kilogram. Kenaikan tersebut terjadi secara bertahap sejak awal Ramadan 2026.

“Biasanya harga normal itu Rp120.000 per kilogramnya. Awal puasa naik jadi Rp130.000 per kilogram, dan di tiga hari terakhir ini naik lagi jadi Rp135.000 per kilogram,” ujarnya.

Sementara itu harga daging sapi jenis medium terpantau masih stabil di angka Rp110.000 per kilogram.

“Kalau daging yang lokalan atau medium masih agak stabil kisaran Rp110.000 per kilogramnya,” katanya.

Agus memperkirakan harga daging sapi ini akan terus merangkak naik hingga Idul Fitri 2026 nanti.

“Biasanya harga daging sapi ini bakal merangkak naik terus sampai nanti puncaknya dekat Lebaran, pasti gila-gilaan harganya,” tambahnya.

