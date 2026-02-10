Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan informasi gempa bumi. Gempa 3.1 magnitudo terjadi pada wilayah Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung, Selasa, 10 Februari 2026 pukul 08.23.16 WIB.

Hal tersebut tersampaikan oleh BMKG Geofisika Stasiun Lampung Utara. Mengutip www.lampung.bmkg.go.id, gempa tersebut terjadi dengan kedalaman 15 km.

“Gempa bumi 3.1 magnitudo, Selasa, 10 Februari 2026 pukul 08:23:16 WIB. Lokasinya pada 6.31 LS – 103.30 BT di laut 142 km Barat Daya, Pesisir Barat – Lampung. Dengan kedalaman 15 Km,” tulis BMKG dalam siarannya.

Kemudian BMKG menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan waspada terhadap gempa susulan. Lalu periksa kondisi sekitar, jauhi bangunan yang tampak rusak. Ikuti arahan dan informasi resmi hanya dari BMKG.