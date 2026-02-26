Krui (lampost.co)–Di tengah kelesuan daya beli masyarakat dan mahalnya harga kebutuhan pokok fenomena kontras terjadi di Kabupaten Pesisir Barat. Pembangunan hotel dan penginapan oleh investor swasta serta warga negara asing (WNA) justru meningkat pesat di sepanjang jalur wisata pantai.

Pantauan di lapangan menunjukkan transformasi besar pada lahan yang dulunya berupa kebun kelapa atau lahan kosong. Aktivitas pembangunan terlihat masif di pantai Pekon Seray Pekon Way Redak hingga pantai Pekon Walur yang masuk dalam jalur wisata unggulan Krui.

Sejumlah pekerja tampak sibuk mengoperasikan ekskavator dan memangkas pohon besar untuk membuka lahan. Salah satu pekerja mengungkapkan bahwa pemilik proyek yang sedang ia kerjakan adalah warga asing.

“Iya bule yang beli tetapi istrinya orang Indonesia. Saya digaji harian Rp140 ribu di sini dan makan ditanggung,” ujar seorang pekerja asal Lampung Utara, Kamis, 26 Februari 2026.

Incaran WNA

Ketertarikan investor luar daerah untuk memiliki lahan di pinggir pantai Pesisir Barat sangat tinggi. Informasi dari warga setempat menyebutkan banyak makelar tanah kini mulai bergerak mencari lahan sisa di sepanjang pesisir untuk ditawarkan kepada pemodal asing.

Seorang warga Kecamatan Pesisir Tengah mengaku kerap dihubungi rekan dari luar daerah untuk mencarikan tanah yang siap dijual. Pemilik lahan di pinggir pantai pun menyatakan kesediaan mereka untuk melepas tanah asalkan harga yang ditawarkan sesuai keinginan.