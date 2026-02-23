Krui (lampost.co)–Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pesisir Barat tengah mengakselerasi pembangunan infrastruktur dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Fokus pembangunan ini menyasar daerah Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (3T) guna memastikan seluruh anak di wilayah terpencil mendapatkan hak kesehatan yang setara.

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Armand Achyuni, menjelaskan bahwa proyek ini mengacu pada dua Surat Keputusan (SK) dari Badan Gizi Nasional (BGN). Sebanyak 23 titik dapur SPPG telah diajukan untuk melayani kebutuhan gizi masyarakat di pelosok.

“Saat ini sebagian besar lokasi masih dalam tahap konstruksi. Progres pembangunan bervariasi; ada yang sudah mencapai 100 persen, namun ada pula yang baru menyentuh sepuluh persen,” ujar Armand, Senin, 23 Februari 2026.

Distribusi Wilayah

Pembangunan terbagi ke dalam dua tahap. Tahap pertama mencakup 16 titik, sementara tahap kedua mencakup 7 titik tambahan. Wilayah Kecamatan Lemong menjadi salah satu konsentrasi utama dengan 7 titik layanan.

Berikut adalah rincian sebaran titik dapur SPPG di Pesisir Barat:

Kecamatan Lemong (7 Titik): Batang Balak, Sukamulya-Way Rantang, Sukamulya-Lintik, Malaya-Batubulan, Bambang-Talang Tinggi, Pagar Dalam, dan Penengahan-Rindu Alam.

Titik Lainnya: Pulau Pisang-Sukadana, Ngambur-Sukabanjar, Ulok Mukti, Pekon Mon, Rajabasa, Way Tias, Siring Gading, Bandar Dalam, dan Way Haru.

Wilayah Tambahan: Penengahan-Sukajadi, Walur, Pemancar, Asahan-Way Sindi, Marang, Sukamaju, hingga Pagar Bukit.

Investasi SDM

Pembangunan dapur ini merupakan implementasi dari program prioritas nasional “Makan Bergizi Gratis”. Pemerintah berharap kehadiran SPPG di dekat pemukiman warga 3T dapat menghapus kesenjangan asupan nutrisi yang selama ini menjadi kendala di daerah sulit dijangkau.

Armand optimis bahwa kepastian asupan makanan yang sehat dan mengenyangkan akan berdampak langsung pada kualitas pendidikan di Pesisir Barat.

“Tujuan utama kami adalah mempercepat pemerataan layanan gizi. Dengan asupan yang baik, kami berharap konsentrasi dan kemampuan belajar anak-anak sekolah meningkat secara signifikan,” tambahnya.

Melalui pembangunan yang tersebar ini, Pemda Pesisir Barat berkomitmen menciptakan generasi yang lebih sehat dan cerdas sebagai investasi jangka panjang bagi daerah.