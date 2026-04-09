Bandar Lampung (Lampost.co) — Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung membongkar praktek penimbunan dan pengolahan bahan bakar minyak (BBM) ilegal.

Polda Lampung menyegel tiga gudang pinggir laut, Desa Sukajaya Lempasing, Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Rabu, 8 April 2026. Total 203 ton BBM tersita dari lokasi tersebut.

Kapolda Lampung Irjen Pol. Helfi Assegaf akan mendorong penanganan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam perkara ini.

“Beneficial owner nya, akan terus kita kejar, agar bisa terungkap,” ujar Kapolda Lampung Irjen Pol. Helfi Assegaf, Kamis, 9 April 2026.

Kemudian Kapolda mengungkapkan, minyak cong dan BBM dari hasil pengecoran SPBU terolah pada gudang, dan tercampur dengan bleaching. Ini agar oktannya meningkat. Lalu, bbm olahan tersebut terangkut ke kapal laut yang telah tersiapkan.

“Ada selang, tergunakan untuk mendorong dari gudang pengolahan ke kapal itu,” katanya.