Bandar Lampung (Lampost.co): Polda Lampung menyiapkan strategi pengaturan lalu lintas berupa Delay System untuk mengamankan dan mengendalikan arus kendaraan saat Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah/2026 Masehi.

Kapolda Lampung Helfi Assegaf menegaskan jajarannya menyusun skema tersebut sebagai langkah antisipatif untuk mengurai potensi kepadatan kendaraan. Secara khusus, pada arus mudik dan arus balik Lebaran.

“Strategi Delay System kami siapkan untuk mengendalikan arus lalu lintas. Kami menerapkannya secara situasional sesuai volume kendaraan di lapangan. Jika kepadatan masih dalam batas wajar, kami memprioritaskan optimalisasi kantong parkir di sekitar pelabuhan,” ujar Helfi, melalui keterangan tertulis, Jumat, 27 Februari 2026.

Helfi menjelaskan jajarannya menggunakan indikator pengendalian lalu lintas seperti tahun sebelumnya dengan membagi tingkat kepadatan menjadi tiga kategori. Adapun ketiga kategori tersebut yakni hijau (green), kuning (yellow), dan merah (red).

Petugas mulai memberlakukan Delay System saat antrean kendaraan mencapai KM 4 atau memasuki kategori kuning. Petugas mengarahkan kendaraan menunggu sementara di rest area jalan tol dan kantong parkir atau buffer zone di jalur lintas tengah, timur, dan barat menuju Pelabuhan Bakauheni.

Selain mengatur arus kendaraan, Polda Lampung bersama instansi terkait melakukan skrining tiket penyeberangan di sejumlah titik strategis. Petugas memeriksa tiket di rest area Tol Lampung, seperti KM 49 dan KM 20, serta di beberapa ruas jalan arteri.

“Kami menjalankan langkah ini untuk memastikan kelancaran proses penyeberangan. Hal itu sekaligus membantu masyarakat yang belum memiliki tiket kapal sebelum tiba di pelabuhan,” tegas Helfi.

Polda Lampung mengimbau masyarakat yang akan mudik maupun balik Lebaran agar merencanakan perjalanan dengan matang dan memastikan telah memiliki tiket penyeberangan sebelum berangkat. Selain itu, mematuhi arahan petugas di lapangan demi menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.