Bandar Lampung (lampost.co)–Kepolisian Daerah (Polda) Lampung memprediksi puncak arus balik Lebaran 2026 akan terjadi pada akhir pekan, yakni Sabtu dan Minggu, 28-–29 Maret 2026.

“Kami perkirakan pada tanggal tersebut lonjakan volume kendaraan meningkat signifikan. Kami imbau masyarakat mengatur waktu perjalanan lebih awal,” kata Dirlantas Polda Lampung Kombes Pol N. Dedy Arifianto di Bandar Lampung, Kamis, 26 Maret 2026.

Sementara, Polri resmi menutup pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 atau operasi pengamanan masa mudik Lebaran 2026 yang berlangsung selama 13 hari, yaitu mulai Jumat, 13 Maret sampai Rabu, 25 Maret 2026.

“Rabu malam Operasi Ketupat sudah kami tutup,” kata Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho di Semarang, Jawa Tengah, hari ini.

Jenderal polisi bintang dua itu mengatakan selama Operasi Ketupat 2026, volume kendaraan pada puncak arus mudik tercatat tertinggi sepanjang sejarah, yaitu sebanyak 270.315 kendaraan.

“Bila kita bandingkan tahun 2025, ada peningkatan 4,62 persen. Tahun yang lalu 258.512 kendaraan,” ujarnya.

Meski terdapat peningkatan jumlah kendaraan, arus lalu lintas berjalan terkendali berkat pemberlakuan rekayasa lalu lintas. Salah satunya satu arah atau one way nasional pada puncak arus mudik dan puncak arus balik.

“Strategi manajemen rekayasa lalu lintas, baik parameter-parameter untuk melakukan one way nasional dan bahkan one way lokal sepenggal tahap satu atau one way lokal presisi. Bisa memecah arus sehingga bisa kita kelola dengan baik, arus mudik sudah kita lewati,” katanya.

Selain itu, selama pelaksanaan Operasi Ketupat, tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas turun sebesar 30,89 persen dan peristiwa kecelakaan turun 5,75 persen ketimbang 2025.

Ia pun menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang sudah patuh dalam berlalu lintas sehingga kasus kecelakaan lebih kecil. (ANT)