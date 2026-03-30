Bandar Lampung (Lampost.co) – Personel Satuan Samapta Polres Lampung Selatan melaksanakan patroli kota presisi dan preventif sejumlah objek wisata pantai Kecamatan Kalianda, Minggu (29/3/2026).

Kegiatan ini terlaksanakan dalam rangka Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) pasca Operasi OKK 2026. Terutama untuk mencegah potensi kriminalitas dan gangguan keamanan.

Sementara patroli terfokuskan pada kawasan wisata Pantai Bagus Beachwalk dan Pantai M Beach Desa Merak Belantung. Sejak pagi, personel terlihat menyusuri area pantai, memantau aktivitas pengunjung, serta berdialog langsung dengan petugas dan masyarakat.

Kemudian dengan berjalan kaki sepanjang garis pantai, petugas secara aktif mengawasi anak-anak dan remaja yang bermain pada tepi laut. Sekaligus memastikan situasi tetap aman dan terkendali. Kehadiran polisi di tengah keramaian wisatawan juga memberikan rasa aman bagi pengunjung yang tengah menikmati libur akhir pekan.

Kegiatan terkomandoi oleh Ipda Johansyah bersama sejumlah personel Sat Samapta. Dalam kesempatan tersebut, petugas memberikan himbauan langsung kepada pengunjung dan petugas jaga pantai.

“Kami menghimbau kepada pengunjung agar tidak mandi terlalu ke tengah laut. Tetap berada pada area aman, serta selalu mengawasi anak-anak yang bermain di pantai. Peran penjaga pantai juga sangat penting untuk terus memantau aktivitas pengunjung,” ujar Ipda Johansyah.

Pentingnya Pengawasan

Selain itu, petugas juga mengingatkan pengunjung agar menjaga barang bawaan dan tidak lengah terhadap potensi tindak kejahatan. Kepada petugas parkir, polisi menekankan pentingnya pengawasan kendaraan guna mencegah aksi pencurian.

Kemudian patroli ini juga menyasar potensi gangguan kamtibmas lainnya. Termasuk tindak kriminalitas 3C (curat, curas, dan curanmor) serta potensi konflik sosial kawasan wisata yang ramai pengunjung.

Berdasarkan hasil pemantauan, situasi pada kedua lokasi wisata tersebut terpantau aman, tertib, dan kondusif. Aktivitas pengunjung berlangsung normal dengan pengawasan dari petugas di lapangan.

Polres Lampung Selatan menegaskan akan terus meningkatkan patroli preventif pada objek wisata dan tempat keramaian lainnya. Ini untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Terutama selama masa libur dan peningkatan aktivitas wisata.

Dengan kehadiran polisi yang aktif di lapangan, harapannya masyarakat dapat menikmati waktu liburan dengan aman dan nyaman. Serta terhindar dari berbagai potensi risiko yang tidak teringinkan.