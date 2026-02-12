Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan prospek prakiraan cuaca Provinsi Lampung seminggu kedepan. Potensi hujan masih berpotensi mengguyur beberapa wilayah tersebut periode 11-17 Februari 2026.
Hal tersebut tersampaikan oleh Prakirawan BMKG Provinsi Lampung. Mengutip www.lampung.bmkg.go.id menyampaikan masyarakat perlu mewaspadai potensi hujan.
Kemudian berdasarkan analisis dinamika atmosfer. Indeks ENSO di NINO 3.4 saat ini bernilai -0.87 (Normal ±0.8) yang berpengaruh terhadap pola pertumbuhan awan konvektif di sebagian wilayah Indonesia.
“Gelombang Low Frequency terpantau aktif pada wilayah Lampung bagian selatan yang cenderung persisten. Dan berpotensi mendukung peningkatan curah hujan wilayah Lampung,” tulis BMKG dalam siarannya.
Selanjutnya pantauan daerah konvergensi juga menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan pertumbuhan awan hujan. Meliputi wilayah wilayah Aceh, Sumut, Sumbar, Bengkulu, Sumsel, Babel, Jambi, Lampung, Banten, DK Jakarta, Jabar. Jateng, DI Yogyakarta, Jatim, Kalbar, Kaltim, Kalteng, Kaltara, Kalsel, Bali, NTT, NTB, Sulsel, Sultra, Sulteng, Maluku Utara. Maluku, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan.
Lalu dalam skala lokal atau mikro. Labilitas atmosfer secara vertikal cenderung kuat yang mendukung proses konvektif wilayah Lampung. Kondisi kelembaban udara yang tinggi pada semua lapisan atmosfer wilayah Lampung juga menambah jumlah massa uap air. Ini yang memicu peningkatan pertumbuhan awan-awan hujan wilayah Lampung.
Prakiraan Cuaca
Kemudian secara umum dalam 7 hari kedepan, wilayah Lampung prakiraan hujan dengan intensitas ringan hingga lebat. Adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang terjadi pada siang, sore dan malam hari.
Wilayah yang berpotensi hujan sedang – lebat yang dapat disertai petir dan/atau angin kencang:
11 Februari 2026
Wilayah Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung, Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus, Lampung Barat, Way Kanan, Lampung Utara, Lampung Tengah, Lampung Timur, Tulang Bawang Barat dan Mesuji.
12 Februari 2026
Wilayah Way Kanan, Lampung Utara, Lampung Tengah, Kota Metro, Lampung Timur, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Mesuji.
13 Februari 2026
Wilayah Lampung Selatan, Pesawaran, Tanggamus, Lampung Utara, Lampung Tengah, Kota Metro, Lampung Timur, Tulang Bawang dan Mesuji.
14 Februari 2026
Wilayah Tanggamus, Pesisir Barat, Way Kanan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat dan Mesuji.
15 Februari 2026
Wilayah Lampung Selatan, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Barat, Way Kanan, Lampung Utara, Lampung Tengah, Kota Metro dan Lampung Timur.
16 Februari 2026
Wilayah Pesawaran, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Barat, Way Kanan, Lampung Utara, Lampung Tengah, Lampung Timur, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat dan Mesuji.
17 Februari 2026
Wilayah Tanggamus, Pesisir Barat, Way Kanan, Lampung Utara, Lampung Tengah, Lampung Timur, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat dan Mesuji.
Catatan dan Keterangan:
- · Hujan ringan dengan intensitas : 0,1 – 5,0 mm/jam atau 5 – 20 mm/hari
- Hujan sedang dengan intensitas : 5,0 – 10,0 mm/jam atau 2 – 50 mm/hari
- Hujan lebat dengan intensitas : 10,0 – 20 mm/jam atau 50 – 100 mm/hari
· Hujan sangat lebat dengan intensitas : >20 mm/jam atau >100 mm/hari