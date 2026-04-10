Bandar Lampung (lampost.co)–Provinsi Lampung selama ini terkenal sebagai raksasa singkong nasional. Namun, di bawah kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal, komoditas rakyat ini tak boleh keluar dalam bentuk mentah. Pringsewu kini bersiap menjadi garda depan transformasi singkong menjadi Modified Cassava Flour (Mocaf)—tepung modifikasi yang digadang-gadang sebagai “emas putih” pengganti terigu.

Visi hilirisasi ini mencuat dalam pertemuan strategis antara Gubernur Mirza dan Bupati Pringsewu, Riyanto Pamungkas, di Kantor Gubernur Lampung, Kamis, 9 April 2026. Gubernur menegaskan bahwa Mocaf bukan sekadar produk olahan, melainkan mesin penggerak ekonomi inklusif yang mampu menyentuh langsung kesejahteraan petani.

Gubernur melihat Pringsewu memiliki DNA yang tepat untuk menjadi model nasional dalam diversifikasi pangan. Dengan posisi strategis sebagai pusat konektivitas antar-sentra singkong, kabupaten ini memiliki akses bahan baku yang melimpah dan berkelanjutan.

“Pengembangan Mocaf di Pringsewu adalah langkah penting. Ini bukan hanya tentang meningkatkan nilai tambah komoditas lokal, tapi juga memperkuat swasembada pangan kita agar tidak melulu bergantung pada impor gandum,” ujarnya.

Industrialisasi Mocaf menjadi solusi nyata untuk menciptakan kemandirian daerah. Produk ini menawarkan alternatif tepung sehat yang lebih ramah bagi tubuh sekaligus lebih ramah bagi dompet masyarakat karena produksi secara lokal.

Ekonomi Inklusif

Bupati Pringsewu, Riyanto Pamungkas, mengungkapkan bahwa daerahnya telah memiliki embrio Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang aktif memproduksi Mocaf. Fokus utamanya adalah melibatkan masyarakat di setiap rantai pasok, mulai dari penanaman hingga proses fermentasi singkong.

Senada dengan hal tersebut, Tenaga Ahli Bupati Pringsewu, Achmad Subagio, menambahkan bahwa ekosistem pelaku lokal di Pringsewu sudah siap bergerak. Industrialisasi ini diprediksi akan menciptakan multiplier effect yang luas.

“Program ini berpotensi menciptakan lapangan kerja baru, menekan angka kemiskinan, serta mengurangi ketimpangan wilayah. Ini adalah upaya kita memastikan sumber daya produktif terdistribusi secara merata hingga ke desa-desa,” jelas Achmad.