Bandar Lampung (Lampost.co) — Lampung dan Banten siap mencetak sejarah sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXIII tahun 2032.

Kedua provinsi ini resmi menjadi calon tunggal yang membawa semangat kolaborasi, prestasi, serta kebanggaan untuk Indonesia.

Penetapan sebagai calon tuan rumah menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antar daerah dalam mengembangkan olahraga nasional.

Hal ini juga menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas pembinaan atlet dan penyelenggaraan event berskala nasional.

Baca juga : Pemerintah Dukung Upaya KONI Lampung Persiapan sebagai Tuan Rumah PON 2032

Dengan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan penyelenggaraan PON 2032 dapat berjalan sukses dan memberikan dampak positif bagi perkembangan olahraga Indonesia.

Sementara itu, Ketua Umum KONI Kabupaten Lampung Selatan, Zulhaidir mengucapkan selamat atas terpilihnya Provinsi Lampung dan Provinsi Banten sebagai tuan rumah PON XXIII

Dukungan dari berbagai daerah, termasuk KONI Lampung Selatan, menjadi bukti kuat semangat kebersamaan dalam menyukseskan penyelenggaraan PON 2032.

Momentum ini pihaknya harapkan dapat mendorong peningkatan prestasi atlet serta memperkuat posisi Lampung pada kancah olahraga nasional.

“Mari bersama-sama mendukung dan menyukseskan PON,” kata dia.