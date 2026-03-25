Bandar Lampung (lampost.co)–Pengelola Terminal Tipe A Rajabasa, Bandarlampung, secara resmi menetapkan status siaga menjelang periode tersibuk pasca-Lebaran 1447 Hijriah. Berdasarkan analisis pola perjalanan penumpang, arus balik dari wilayah Sumatera menuju Pulau Jawa mencapai titik tertingginya pada Kamis, 26 Maret 2026.

Kepala Terminal Rajabasa, Budi Hartanto, menjelaskan bahwa geliat pemilir sudah mulai terdeteksi sejak 24 Maret 2026. Banyak masyarakat memilih berangkat lebih awal guna menghindari kepadatan ekstrem, namun akumulasi massa diperkirakan akan terkonsentrasi pada tanggal 26 Maret mendatang.

“Kami telah memetakan bahwa 26 Maret akan menjadi momen puncak arus balik di Terminal Rajabasa. Peningkatan jumlah penumpang secara signifikan akan terjadi pada tanggal tersebut, sehingga seluruh sumber daya telah kami optimalkan,” ujar Budi, baru-baru ini.

Guna menyambut lonjakan pemilir, pihak terminal telah melakukan serangkaian perbaikan infrastruktur pelayanan:

Ruang Tunggu: Penambahan kapasitas area duduk guna menampung volume penumpang yang transit.

Sanitasi: Peningkatan standar kebersihan pada toilet dan area publik agar tetap nyaman bagi masyarakat yang menunggu jadwal keberangkatan bus.

Layanan Terpadu: Pembentukan posko bersama yang melibatkan personel TNI, Polri, Dinas Kesehatan, serta Satpol PP untuk memastikan pelayanan kesehatan dan informasi berjalan lancar.

Keamanan Digital

Aspek keselamatan penumpang menjadi prioritas utama dengan penerapan sistem pengawasan ketat. Sebanyak 14 titik kamera pengawas (CCTV) kini telah terpasang dan menjangkau seluruh sudut area terminal untuk memantau aktivitas secara real-time. Selain dukungan teknologi, penguatann keamanan fisik dengan penyiagaan 12 personel tambahan setiap harinya. (ANT)