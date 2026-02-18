Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan prakiraan cuaca harian. Rabu, 18 Februari 2026, cuaca Provinsi Lampung cerah berawan berpotensi hujan.

Hal tersebut tersampaikan oleh Prakirawan BMKG Provinsi Lampung. Mengutip www.lampung.bmkg.go.id, berikut cuaca Provinsi Lampung cerah berawan berpotensi hujan.

Pagi hari:

Prakiraan cerah berawan-berawan.

Siang–sore hari:

Prakiraan potensi hujan terjadi sebagian besar wilayah Lampung.

Malam hari:

Prakiraan berawan. Berpotensi hujan wilayah Way Kanan, Lampung Utara, Tulang Bawang. Tulang Bawang Barat, Lampung Barat, Bandar Lampung, Tanggamus, Pesawaran. Pringsewu, Lampung Tengah, Lampung Timur, Metro, dan Lampung Selatan.

Dini hari:

Prakiraan berawan. Berpotensi hujan wilayah Way Kanan, Lampung Utara, Tulang Bawang Barat.

Sementara suhu udara secara umum berkisar antara 22,0 °C – 31,0 °C. kecuali wilayah Lampung bagian barat berkisar antara 20,0 °C – 28,0 °C. Kemudian kelembapan udara secara umum berkisar antara 52% – 98%. Lalu pergerakan angin secara umum bertiup dari Barat – Utara dengan kecepatan 5 – 20 knots (9 – 37 km/jam).

Peringatan Dini:

Waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat besertai petir dan angin kencang. Ketika siang dan sore hari wilayah Lampung Barat, Tanggamus, Pringsewu, Pesawaran, Pesisir Barat. Kemudian malam hari pada wilayah Way Kanan, Pesawaran, Lampung Utara.