Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan prakiraan cuaca harian. Rabu, 4 Februari 2026, cuaca Provinsi Lampung berawan berpotensi hujan.
Hal tersebut tersampaikan oleh Prakirawan BMKG Provinsi Lampung. Mengutip www.lampung.bmkg.go.id menyampaikan prakiraan cuaca Provinsi Lampung berawan berpotensi hujan.
Pagi hari:
Prakirakan cerah berawan – berawan. Berpotensi hujan wilayah Lampung Tengah, Mesuji, Lampung Timur, Tulang Bawang, Pesisir Barat
Siang–sore hari:
Prakiraan berpotensi hujan sebagian besar wilayah Lampung.
Malam hari:
Prakiraan berpotensi hujan sebagian besar wilayah Lampung
Dini hari:
Prakiraan berawan. Berpotensi hujan wilayah Pesisir Barat, Tanggamus, Pesawaran, Way Kanan, Mesuji, Tulang Bawang. Tulang Bawang Barat, Lampung Utara, Lampung Timur, Metro, Lampung Tengah dan Lampung Selatan.
Sementara suhu udara secara umum berkisar antara 23,0 °C – 31,0 °C. Kecuali wilayah Lampung bagian barat berkisar antara 19,0 °C – 29,0 °C. Kemudian kelembapan udara secara umum berkisar antara 58% – 100%. Lalu pergerakan angin secara umum bertiup dari Barat – Utara dengan kecepatan 5 – 15 knots (9 – 28 km/jam).
Peringatan Dini:
Waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat besertai petir dan angin kencang. Ketika siang-sore hari pada wilayah Lampung Barat, Lampung Utara, Pringsewu, Bandar Lampung. Kemudian malam hari wilayah Lampung Barat, Way Kanan, Lampung Utara, Lampung Tengah. Metro, Lampung Timur, Lampung Selatan, Bandar Lampung, Tulang Bawang Barat.