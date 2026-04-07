Bandar Lampung (Lampost.co) – Aparat kepolisian mengerahkan ratusan personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa. Aksi itu tergelar oleh kelompok mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam “Aliansi Lampung Melawan” di Halaman DPRD Lampung, Selasa, 7 April 2026.

Sebanyak 561 personel tersiagakan guna memastikan kegiatan penyampaian aspirasi berlangsung aman, tertib, dan kondusif.

Massa aksi berkumpul pada dua titik, yakni depan Perpustakaan Provinsi Lampung Jalan ZA Pagar Alam, Kecamatan Labuhan Ratu. Kemudian area parkir samping Hotel Akar, Kecamatan Teluk Betung Utara.

Selanjutnya, massa bergerak menuju lokasi utama aksi di depan gerbang Kantor DPRD Provinsi Lampung.

Kasi Humas Polresta Bandar Lampung, AKP Agustina Nilawati, mengatakan pengamanan terlaksanakan dengan mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis.

“Kami menurunkan 561 personel gabungan untuk mengamankan jalannya aksi. Pengamanan terlaksanakan secara humanis. Ini agar kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung tertib dan tidak mengganggu ketertiban umum,” ujar AKP Agustina.

Selain pengamanan pada lokasi aksi, petugas juga tersiagakan untuk mengatur arus lalu lintas. Terutama sekitar titik kumpul dan jalur yang dilalui massa guna mengantisipasi kemacetan.

Kemudian polisi juga mengimbau kepada seluruh peserta aksi untuk tetap mematuhi aturan yang berlaku. Serta menjaga situasi tetap kondusif selama kegiatan berlangsung.

Dengan pengamanan tersebut, harapannya seluruh rangkaian aksi dapat berjalan lancar tanpa mengganggu aktivitas masyarakat sekitar lokasi.