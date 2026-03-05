Bandar Lampung (lampost.co)–Anggota DPRD Provinsi Lampung, Mohammad Reza Berawi, mendorong peningkatan pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur mekanisme rembug desa. Instrumen ini penting dalam mencegah konflik di tingkat lokal sekaligus memperkuat stabilitas keamanan wilayah melalui jalur musyawarah.

Dalam kegiatan sosialisasi di Bandar Lampung itu, Reza menegaskan bahwa penguatan fungsi rembug desa bukan sekadar mengenalkan regulasi. Lebih dari itu, forum ini menjadi ruang dialog terbuka antara warga dan pemerintah desa untuk menjaga keharmonisan sosial.

“Rembug desa merupakan instrumen penting dalam menjaga keharmonisan masyarakat sekaligus meminimalkan potensi konflik di tingkat lokal,” ujar Reza, baru-baru ini.

Mitigasi Benturan

Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber ahli, yakni Agus Priyadi dan Muhammad Suhaidi. Keduanya memaparkan peran strategis rembug desa sebagai wadah penyelesaian persoalan sosial maupun isu pembangunan secara kolektif.

Materi mencakup mekanisme teknis penyelenggaraan musyawarah desa. Kemudian, tata cara pengambilan keputusan kolektif yang inklusif serta strategi mitigasi benturan kepentingan antarwarga di lapangan.

Reza mengatakan ketahanan sosial bangsa mulai dari fondasi yang kuat di tingkat desa. Jika setiap persoalan didiskusikan dengan baik, potensi perpecahan dapat diredam sejak dini sebelum meluas menjadi konflik besar.

Langkah sosialisasi ini mendapat apresiasi tinggi dari warga setempat yang berharap program serupa dapat diperluas ke desa-desa lain. Melalui agenda rutin ini, DPRD Provinsi Lampung menegaskan komitmennya dalam membangun budaya musyawarah untuk mufakat demi tata kelola pemerintahan desa yang lebih partisipatif. (ANT)