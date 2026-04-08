Kalianda (Lampost.co) — Kebakaran terjadi di rumah milik warga bernama Yanto di Desa Rejomulyo, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, Rabu, 8 April 2026, sekitar pukul 07.00 WIB. Peristiwa tersebut diduga akibat korsleting listrik.

Berdasarkan keterangan warga setempat, Yusuf, mengatakan api muncul secara tiba-tiba dan dengan cepat membesar hingga menghanguskan sebagian bangunan rumah.

“Kebakaran itu karena akibat korsleting listrik,” ujarnya.

Setelah mendengar kabar tersebut, petugas Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Lampung Selatan segera menuju lokasi untuk melakukan pemadaman. Proses penanganan sebelumnya juga telah dibantu oleh warga sekitar yang berupaya memadamkan api agar tidak menjalar ke rumah warga lainnya.

Tak lama kemudian, api berhasil dipadamkan.

Setelah kondisi aman, petugas Damkar bersama pihak kepolisian dan warga setempat turut membantu membersihkan sisa-sisa kebakaran.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun, rumah milik korban mengalami kerusakan cukup parah akibat kebakaran.

Peristiwa ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk lebih waspada terhadap potensi korsleting listrik. Warga agar rutin memeriksa instalasi listrik di rumahnya guna mencegah kejadian serupa.

(Intan Tyas/Magang)