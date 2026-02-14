Bandar Lampung (Lampost.co) – Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza menghadiri Safari Dakwah bertema “Wakaf One Family One Quran”. Kegiatan itu berlangsung di Masjid Al Bakrie, Bandar Lampung, Jumat, 13 Februari 2026.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Organisasi Wanita Forkopimda Provinsi Lampung, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Serta ratusan jamaah perempuan yang mengikuti rangkaian acara dengan khusyuk dan penuh kekhidmatan.

Safari dakwah ini menghadirkan tausiyah dari Habib Ahmad Al Habsyi. Tausiyah menyampaikan pesan-pesan keislaman tentang pentingnya memperkuat keimanan, membina akhlak mulia dalam keluarga. Serta membiasakan infak dan sedekah sebagai bentuk amal jariyah.

Dalam sambutannya, Batin Wulan menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kehadiran Habib Ahmad Al Habsyi di tengah masyarakat Lampung.

“Atas nama Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung beserta seluruh jajaran. Saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Habib Ahmad Al Habsyi. Atas kehadiran beliau di Provinsi Lampung dan di tengah-tengah masyarakat pada hari ini,” ujarnya.

Kemudian ia menyampaikan bahwa safari dakwah ini menjadi momentum penting. Terlebih untuk mempererat silaturahmi, memperkuat keimanan, serta memperdalam pemahaman keagamaan.

“Menjadi suatu kebahagiaan bagi kita semua karena dapat berkumpul dalam majelis ilmu untuk bersilaturahmi, memperkuat keimanan, memperdalam ilmu agama. Serta mempererat ukhuwah Islamiyah,” katanya.

Membina Akhlak

Lalu menurutnya, kegiatan safari dakwah memiliki nilai strategis dalam membina akhlak keluarga. Pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kualitas masyarakat Lampung secara keseluruhan.

“Nilai-nilai dakwah dan keteladanan yang Insya Allah tersampaikan hari ini akan menjadi bekal bagi kita semua. Khususnya para ibu dalam mendidik generasi penerus bangsa,” lanjutnya.

Kemudian ia juga mengingatkan bahwa menjelang bulan suci Ramadhan merupakan momentum yang tepat untuk melakukan introspeksi diri. Dan meningkatkan kualitas ibadah.

“Dalam beberapa hari ke depan kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Momentum ini sangat penting bagi kita untuk mengkaji diri, memperbaiki kualitas keimanan. Serta memperkuat nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, ia berharap masyarakat Lampung semakin mencintai majelis ilmu, semakin kokoh dalam nilai-nilai keislaman. Serta mampu mengamalkannya dalam kehidupan keluarga dan bermasyarakat.

Safari dakwah ini juga terangkaikan dengan gerakan pengumpulan wakaf Al-Qur’an melalui Komunitas Riau Indonesia Mengaji. Antusiasme jamaah terlihat dari terkumpulnya lebih dari 1.000 mushaf Al-Qur’an wakaf yang selanjutnya akan tersalurkan kepada pesantren, panti asuhan, dan keluarga yang membutuhkan.