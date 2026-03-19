Bandar Lampung (lampost.co)–Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Lampung menunjukkan progres yang sangat masif. Satgas daerah mencatat ribuan unit dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kini telah aktif melayani masyarakat di berbagai kabupaten dan kota.

Ketua Pelaksana Satgas MBG Provinsi Lampung, Saipul, mengungkapkan hingga akhir Februari 2026, sebanyak 1.019 unit dapur beroperasi. Angka ini merupakan unit mandiri yang di luar kategori dapur di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta dapur oleh instansi pusat.

“Jika seluruh kategori dapur tergabung, total unit yang sudah aktif di Lampung bisa menyentuh angka 1.200 unit. Saat ini, terdapat pula 86 unit tambahan yang sedang dalam tahap persiapan final,” jelas Saipul di Bandar Lampung, Rabu, 18 Maret 2026.

Realisasi saat ini telah melampaui target operasional awal yang sebelumnya hanya 798 unit. Peningkatan ini karena pemutakhiran data penerima manfaat pada awal 2025 serta penyesuaian petunjuk teknis terkait kapasitas dapur:

Juru Masak Bersertifikat: Satu dapur diizinkan melayani maksimal 3.000 sasaran.

Juru Masak Non-Sertifikat: Kapasitas pelayanan dibatasi hanya untuk 2.000 hingga 2.500 sasaran.

Langkah ini menjamin mutu masakan memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan yang ketat.

Menjaga Kualitas dan Kesegaran Makanan

Satgas MBG Lampung menetapkan SOP ketat terkait penyaluran makanan kepada siswa, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita. Untuk mencegah kerusakan kualitas gizi atau makanan menjadi basi, berlaku aturan jarak dan waktu tempuh:

Radius Maksimal: Jarak antara dapur dan penerima tidak boleh lebih dari 6 kilometer.

Durasi Pengiriman: Waktu tempuh perjalanan dibatasi maksimal 30 menit.

Meskipun saat ini masih ada beberapa dapur yang melayani sasaran di atas batas ideal karena menunggu unit baru beroperasi, pemda mengupayakan pemerataan fasilitas. Dengan jangkauan yang lebih dekat, kualitas nutrisi masyarakat tetap terjaga hingga ke meja makan. (ANT)