Bandar Lampung (Lampost.co) – Kehangatan Ramadan terasa begitu dekat dalam kebersamaan buka puasa Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela. Kali ini bersama anak-anak di Panti Sosial Asuhan Anak Budi Asih, Bandar Lampung Rabu, 4 Maret 2026.

Kegiatan tersebut terikuti sekitar 50 anak panti asuhan dan terhadiri sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah serta jajaran pengurus PSAA Budi Asih. Hadir juga jajaran pengurus Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Provinsi Lampung.

Kehadiran Jihan Nurlela tersambut hangat dan penuh keceriaan oleh anak-anak panti. Pada kesempatan itu, ia menyerahkan bingkisan secara simbolis kepada perwakilan anak. Ini sebagai bentuk kepedulian dan kasih sayang.

Kemudian suasana kebersamaan semakin terasa saat kegiatan terisi dengan tausiyah. Kemudian doa bersama, dan shalawat menjelang waktu berbuka puasa.

Safari Ramadhan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat empati sosial dan kepedulian terhadap sesama. Khususnya anak-anak yang tinggal pada panti asuhan. Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk terus mendorong program pemberdayaan panti.

Ke depan, program pemberdayaan berkelanjutan akan terus terupayakan. Ini agar panti-panti binaan memiliki kegiatan produktif dan mampu meningkatkan kemandirian.

Melalui kegiatan ini, harapannya perhatian dan dukungan terhadap anak-anak panti asuhan semakin meningkat. Serta memperkuat komitmen bersama dalam membangun kesejahteraan sosial di Provinsi Lampung.