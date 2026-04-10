Bandar Lampung (Lampost.co) — Pimpinan Ombudsman RI periode 2026-2031 resmi dilantik. Harapannya, para pimpinan baru tersebut terus bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Lampung, Nur Rakhman Yusuf. Ia mengucapkan selamat kepada pimpinan Ombudsman RI yang baru.

“Semoga ke depan Ombudsman bisa lebih baik dan mendapat kepercayaan lebih pada masyarakat dengan semangat baru para pimpinan,” katanya, Jumat, 10 April 2026.

Kemudian ia juga berharap sinergitas dan kolaborasi dengan pemerintah daerah, terutama di Provinsi Lampung bisa terus meningkat. Terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Apalagi ada pimpinan yang berasal dari Lampung, putra Lampung asli, Fikri Yasin. Harapannya sinergitas dan kolaborasi dengan pemerintah daerah di Lampung dapat ditingkatkan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.

Pelantikan

Sebelumnya, pimpinan Ombudsman Republik Indonesia (RI) masa jabatan tahun 2026-2031 resmi dilantik di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 10 April 2026.

Pengucapan sumpah tersebut langsung disaksikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan jajaran kabinet.

Pengangkatan pimpinan Ombudsman RI Masa Jabatan 2026-2031 terlaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Ombudsman Republik Indonesia.

Adapun sembilan Anggota Ombudsman RI periode 2026-2031, yakni Hery Susanto (Ketua merangkap Anggota) dan Rahmadi Indra Tektona (Wakil Ketua merangkap Anggota).

Serta Abdul Ghoffar, Fikri Yasin, Maneger Nasution, Nuzran Joher, Partono, Robert Na Endi Jaweng, dan Syafrida Rachmawati Rasahan sebagai Anggota.