Pringsewu (Lampost.co) — SLB Negeri Pringsewu bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Pringsewu menggelar aksi jemput bola layanan administrasi kependudukan (Adminduk) di lingkungan sekolah.

Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari pada Rabu – Jumat, 4-6 Maret 2026 mendatang.

Di kegiatan ini fokus pada pembuatan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA), serta akta kelahiran bagi para siswa.

Langkah proaktif ini untuk memastikan seluruh peserta didik memiliki dokumen resmi negara tanpa harus mengantre di kantor dinas.

Pihak sekolah menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk pemenuhan hak sipil bagi penyandang disabilitas yang seringkali menghadapi kendala mobilitas.

Petugas Disdukcapil hadir langsung membawa peralatan perekaman lengkap. Mulai dari alat pemotretan hingga pemindai sidik jari guna melayani siswa secara inklusif dan humanis.

Antusias

Kerja sama ini disambut antusias oleh para orang tua murid yang merasa sangat terbantu dengan adanya layanan langsung di sekolah yang lebih familiar bagi anak-anak mereka.

Kepala SLB Negeri Pringsewu, Feri Wahyudi, berharap melalui kegiatan ini, seluruh data kependudukan siswa dapat terintegrasi dengan baik. Hal ini guna mempermudah akses layanan publik lainnya seperti jaminan kesehatan dan bantuan sosial.

Sementara itu, pihak Disdukcapil menegaskan komitmennya untuk terus memperluas jangkauan layanan jemput bola ke sekolah-sekolah luar biasa lainnya di wilayah Pringsewu.

Upaya ini menjadi bagian dari target percepatan kepemilikan dokumen kependudukan yang merata dan tidak diskriminatif bagi seluruh masyarakat.