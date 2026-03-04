Bandar Lampung (Lampost.co): Rektor Institut Teknologi Sumatera (Itera) Prof I Nyoman Pugeg Aryantha menegaskan singkong memiliki nilai ekonomi strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah apabila masyarakat mengelolanya melalui inovasi teknologi yang tepat.

Ia menyampaikan, Lampung menyimpan potensi lahan yang sangat luas untuk pengembangan komoditas tersebut. “Singkong ini memiliki nilai ekonomi sangat strategis untuk meningkatkan perekonomian Lampung apabila penanganannya tepat. Terlebih masih tersedia ratusan ribu hektare lahan di Lampung yang dapat optimal untuk budidaya singkong, termasuk dengan sistem tumpang sari bersama komoditas lain seperti kelapa,” ujarnya, Rabu, 4 Maret 2026.

Prof Pugeg menjelaskan, Itera kini mengembangkan teknologi pengolahan singkong menjadi berbagai produk turunan bernilai tambah. Salah satu inovasi yang tim kembangkan yakni modified cassava flour (mocaf) yang menawarkan sejumlah keunggulan ketimbang tepung terigu.

“Mocaf bebas gluten, memiliki indeks glikemik lebih rendah, serta berfungsi sebagai prebiotik. Ini bukan sekadar karbohidrat untuk kenyang, tetapi termasuk pangan fungsional yang mendukung kesehatan,” tegasnya.

Ia memaparkan, kandungan prebiotik pada mocaf berperan penting dalam menjaga keseimbangan mikroba baik di dalam tubuh. Kondisi tersebut membuat mocaf cocok untuk konsumen dengan kebutuhan diet khusus. “Sifat prebiotik ini penting untuk menjaga keseimbangan mikroba baik dalam tubuh. Karena itu, mocaf cocok bagi penderita autisme yang membutuhkan diet bebas gluten maupun penderita diabetes sebab indeks glikemiknya lebih rendah ketimbang beras,” jelasnya.

Menurut dia, pelaku usaha dapat mengolah mocaf menjadi beragam produk pangan. “Selain itu, mocaf juga dapat terolah menjadi berbagai produk seperti kue, bolu, sereal, mie, hingga aneka pangan olahan lainnya,” katanya.

Prof Pugeg mengakui kebutuhan tepung nasional saat ini masih didominasi terigu. Namun ia melihat peluang besar bagi produk berbasis singkong untuk mengambil sebagian pangsa pasar tersebut. “Kebutuhan terigu kita sekitar 7 juta ton per tahun. Kalau kita ambil 10 persen saja dan bisa menggantinya dengan produk lokal, tentu ini akan sangat signifikan bagi perekonomian,” ujarnya.

Optimisme

Ia juga menyampaikan optimisme terhadap kebijakan harga dasar singkong yang Gubernur Lampung tetapkan. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat memperkuat hilirisasi singkong melalui pengembangan mocaf sehingga petani memperoleh kepastian pasar dan harga yang layak. “Dengan adanya kebijakan harga dasar singkong, hilirisasi melalui mocaf dapat menjadi solusi agar singkong rakyat tetap terserap dengan harga yang layak,” katanya.

Itera sendiri terus mendorong lahirnya wirausaha baru berbasis inovasi tersebut. Prof Pugeg menyebut kampus telah mendampingi sedikitnya dua tim alumni yang merintis usaha mocaf di Lampung Timur dan Pesawaran. Selain itu, ia mengungkapkan satu pelaku UMKM di Lampung Tengah mampu memproduksi mocaf hingga sembilan ton per hari. “Saat ini Itera telah mendampingi sedikitnya dua tim alumni yang merintis usaha mocaf di Lampung Timur dan Pesawaran. Bahkan, terdapat UMKM di Lampung Tengah yang mampu memproduksi hingga 9 ton per hari,” pungkasnya.