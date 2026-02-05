Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan informasi gempa bumi. Gempa 1.7 magnitudo, Kamis, 5 Februari 2026 terjadi di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung.

Hal tersebut tersampaikan oleh BMKG Geofisika Stasiun Lampung Utara. Mengutip www.lampung.bmkg.go.id, gempa terjadi dengan kedalaman 5 km.

“Gempa 1.7 magnitudo, Kamis, 5 Februari 2026 pukul 03:02:55 WIB. Lokasi 5.66 LS – 104.33 BT di darat 43 Km Barat Daya Tanggamus – Lampung dengan kedalaman 58 Km,” tulis BMKG dalam siarannya.

Kemudian BMKG menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan waspada terhadap gempa susulan. Periksa kondisi sekitar, jauhi bangunan yang tampak rusak. Ikuti arahan dan informasi resmi hanya dari BMKG.