Kotaagung (Lampost.co)– Suhendar Zuber kembali mencuri perhatian dalam upacara peringatan HUT ke-29 Kabupaten Tanggamus di Lapangan Merdeka Kotaagung, Senin, 30 Maret 2026. Momentum tersebut menegaskan perjalanan panjang pengabdian seorang aparatur yang tumbuh bersama daerahnya.

Upacara itu sekaligus mengingatkan publik pada peristiwa 2009, saat peringatan HUT ke-12 Tanggamus. Ketika itu, Suhendar dipercaya membacakan Pembukaan UUD 1945—peran simbolik yang mencerminkan komitmen dan loyalitasnya terhadap bangsa dan daerah.

Baca juga: Pemerintah Provinsi Lampung jadi Pemda Pertama Sampaikan LKPD 2025

Suhendar tidak memaknai tugas itu sekadar seremonial. Ia menjadikannya sebagai refleksi perjalanan karier dan pengabdian yang telah ia jalani sejak awal berdirinya Tanggamus.

Ia memulai karier dari posisi dasar sebagai Kasubbag di Bagian Pemerintahan Desa. Dari sana, ia terus menapaki tangga birokrasi dengan menjabat Sekcam Cukuh Balak dan Sekcam Sumberejo, yang membentuk pemahamannya terhadap tata kelola pemerintahan hingga tingkat desa.

Pengalaman lapangan itu ia lanjutkan saat memimpin wilayah sebagai Camat Gisting, Camat Air Naningan, dan Camat Wonosobo. Di setiap penugasan, ia hadir langsung di tengah masyarakat, menyerap persoalan, sekaligus mendorong solusi pembangunan.

Kariernya kemudian berlanjut ke Inspektorat sebagai Irbanwil II. Hingga pada 2026, ia dipercaya mengemban amanah sebagai Inspektur Daerah Kabupaten Tanggamus—posisi strategis dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

“Pengabdian bukan sekadar menjalankan tugas, tetapi perjuangan untuk memajukan daerah,” ujar Suhendar.

Kontribusi untuk Tanggamus

Ia menegaskan komitmennya untuk terus bekerja dan memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat Tanggamus. “Selama masih diberi kepercayaan, pengabdian harus terus berjalan,” tegasnya.

Dalam perannya saat ini, Suhendar membantu Bupati Saleh Asnawi mengawasi jalannya pemerintahan dan pembangunan, sejalan dengan prinsip “jalan lurus” yang ditekankan dalam kepemimpinan daerah.

Kisah perjalanan Suhendar Zuber menjadi gambaran nyata bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan konsistensi, integritas, dan dedikasi. Lebih dari itu, pengabdian sejati lahir dari kecintaan terhadap kampung halaman—nilai yang terus ia jaga hingga kini.

