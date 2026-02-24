Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan gempa bumi. Gempa bumi 2.8 magnitudo pada wilayah Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, Selasa, 24 Februari 2026 pukul 09:27:46 WIB.

Hal tersebut tersampaikan oleh BMKG Geofisika Stasiun Lampung Utara. Mengutip www.lampung.bmkg.go.id, gempa tersebut dengan kedalaman 3 km.

“Gempa 2.8 magnitudo, Selasa, 24 Februari 2026 pukul 09:27:46 WIB. Lokasi episentrum 6.05 LS – 104.79 BT di laut 63 km Tenggara Tanggamus – Lampung. Dengan kedalaman 3 Km,” tulis BMKG dalam keterangan resminya.

Kemudian BMKG menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan waspada terhadap gempa susulan. Periksa kondisi sekitar, jauhi bangunan yang tampak rusak. Ikuti arahan dan informasi resmi hanya dari BMKG.