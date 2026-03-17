Bandar Lampung (Lampost.co): Petugas menemukan dan mengembalikan tas berisi uang tunai Rp23 juta milik pemudik bernama Antoni setelah tas itu tertinggal di Rest Area KM 116 A ruas Tol Bakauheni–Terbanggi Besar (Bakter), Senin, 16 Maret 2026.

Peristiwa itu terjadi saat Antoni bersama keluarganya melakukan perjalanan mudik dari Jakarta Barat menuju Ranau. Mereka sempat beristirahat di rest area KM 116 A. Namun, Antoni tidak menyadari bahwa ia meninggalkan tas berisi uang dan barang pribadi di area minimarket.

Petugas kepolisian bersama petugas rest area menemukan tas tersebut saat mereka melakukan patroli rutin. Mereka langsung mengamankan barang itu ke Pos Pengamanan Rest Area KM 116 A untuk mencegah hal yang tidak diinginkan.

Manager Usaha Jasa Lainnya (UJL) PT Bakauheni Terbanggi Besar Toll, Irpan Sahpani, mengatakan petugas segera menyebarkan informasi terkait temuan tersebut kepada pengguna jalan.

“Setelah kami menyampaikan informasi penemuan tas di sekitar minimarket, Antoni datang ke pos polisi dan mengonfirmasi bahwa tas tersebut miliknya,” ujar Irpan.

Petugas kemudian memeriksa tas itu bersama Antoni. Petugas memastikan isi tas berupa uang tunai sekitar Rp23 juta serta sejumlah barang pribadi masih lengkap.

“Kami mengimbau pengguna jalan agar selalu memeriksa barang bawaan sebelum melanjutkan perjalanan. Petugas kami siap membantu mengamankan dan mengembalikan barang yang tertinggal,” ujarnya.

Sementara itu, Antoni mengaku sempat panik saat menyadari tasnya tertinggal. Ia baru mengetahui hal tersebut setelah melanjutkan perjalanan hingga wilayah Bukit Kemuning.

“Saya sangat panik saat sadar tas tertinggal. Namun saat saya kembali ke rest area, petugas sudah mengamankan tas saya dan isinya masih lengkap,” kata Antoni.

Ia menyampaikan apresiasi kepada petugas kepolisian dan pengelola rest area yang bertugas dalam Operasi Ketupat Krakatau 2026 karena mereka menjaga keamanan barang miliknya.