Bandar Lampung (Lampost.co) — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menegaskan pentingnya kualitas hidup dengan menjaga keberlanjutan daerah aliran sungai demi mendukung pelestarian alam.

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal mengatakan, Pemprov Lampung memiliki misi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Termasuk melalui upaya pelestarian lingkungan demi keberlangsungan generasi mendatang.

“Kami Pemerintah Provinsi Lampung punya misi meningkatkan kehidupan masyarakat yang berkelanjutan. Di dalamnya termasuk menjaga alam untuk keberlangsungan anak cucu kita. Mari kita jaga alam kita, jangan merusaknya,” tegasnya.

Hidup Berdampingan

Menurut Mirza, manusia dan alam harus hidup berdampingan serta saling memberi manfaat. Kerusakan lingkungan, katanya, pada akhirnya akan berdampak langsung pada manusia.

“Prinsipnya alam dan manusia hidup berdampingan, saling memberikan manfaat dan saling menjaga. Kalau kita tidak menjaga alam dan justru merusaknya, cepat atau lambat kita akan menjadi korbannya sendiri,” katanya.

Sebelumnya, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menggelar Rapat Koordinasi Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) Provinsi Lampung di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur Lampung, Rabu, 11 Februari 2026.

Pemerintah Provinsi Lampung bersama Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh pihak. Terlebih dengan semangat yang sama dalam menjaga keberlanjutan daerah aliran sungai demi mendukung pelestarian alam.