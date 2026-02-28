Panaragan (Lampost.co) — Personel Polsek Tumijajar, Polres Tulang Bawang Barat, melaksanakan kegiatan patroli dialogis dengan menyampaikan imbauan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Hal ini dilakukan guna mengantisipasi terjadinya tindak pencurian serta aksi kejahatan lainnya di wilayah hukum setempat, Sabtu, 28 Februari 2026.

Kegiatan tersebut difokuskan di Tiyuh Daya Murni, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dalam patroli dialogis ini, personel menyambangi warga secara langsung. Mereka memberikan pesan-pesan kamtibmas agar selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi tindak kriminalitas.

Fokus utama imbauan kali ini menyasar pencegahan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dan aksi kejahatan di lingkungan permukiman. Modusnya kerap memanfaatkan kelengahan warga.

Petugas di lapangan mengingatkan masyarakat untuk memastikan rumah dalam keadaan terkunci rapat saat ditinggalkan. Mereka juga meminta agar tidak meninggalkan kendaraan tanpa pengamanan ganda. Selain itu, warga diminta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan hal-hal atau orang yang gerak-geriknya mencurigakan di lingkungan sekitar.

Upaya Preventif

Kapolsek Tumijajar mewakili Kapolres Tulang Bawang Barat menjelaskan bahwa patroli dialogis ini merupakan upaya preventif kepolisian dalam menjaga situasi kamtibmas agar tetap aman dan kondusif. Terutama di tengah peningkatan aktivitas masyarakat pada akhir pekan di bulan Februari ini.

Langkah preventif ini diharapkan dapat mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan. Selain itu, langkah ini membangun sinergi yang lebih kuat antara kepolisian dengan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan.

Hingga kegiatan patroli berakhir, situasi di wilayah Tiyuh Daya Murni dan sekitarnya terpantau aman, tertib, dan kondusif. Tidak ada gangguan menonjol yang terjadi.