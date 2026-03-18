Gunung Sugih (Lampost.co) — Anggota DPRD Lampung Tengah, I Kade Asian Nafiri meminta supaya rencana renovasi gedung DPRD setempat sebesar Rp10 miliar lebih dapat ditunda atau dibatalkan.

Hal ini karena mengingat banyaknya prioritas pembangunan yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Pihaknya menilai bahwa kondisi bangunan gedung wakil rakyat itu masih layak dan nyaman untuk mereka gunakan.

Sehingga anggaran yang nilainya cukup besar itu dapat pemerintah alihkan pada Perubahan APBD tahun ini. Serta pemerintah pergunakan untuk pembangunan infrastruktur jembatan dan jalan yang rusak parah.

“Mengingat kondisi keuangan daerah saat ini, harusnya mengutamakan prioritas pembangunan,” kata Anggota Fraksi PDI Perjuangan Lampung Tengah, I Kade Asian Nafiri, Selasa, 17 Maret 2026.

Jembatan Penghubung

Ia menjelaskan, kondisi bangunan gedung kantor wakil rakyat tempatnya menyalurkan aspirasi masyarakat saat ini masih layak. Serta belum memerlukan angaran yang besar untuk melakukan perawatan.

Sehingga anggaran yang dialokasikan dapat digunakan untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat, salah satunya jembatan penghubung sungai Way Pengubuan yang rusak parah akibat bencana alam, beberapa waktu lalu.

“Di sini masih bagus kok gedungnya. Jangan sampai kepentingan masyarakat yang prioritas malah terabaikan. Salah satu contohnya jembatan yang rusak parah akibat bencana alam yang ada di Kecamatan Way Pengubuan. Lalu infrastruktur jalan di sejumlah wilayah juga kondisinya rusak parah, ada yang mungkin belum teranggarkan di tahun ini. Itu kan lebih prioritas,” tegasnya.

Ia mengharapkan, kepada rekan-rekannya yang memiliki kewenangan yang sama di gedung DPRD Lampung Tengah dapat menyepakati hal tersebut. Sehingga apa yang menjadi prioritas pembangunan di masyarakat dapat tercapai dan bermanfaar bagi kepentingan masyarakat.

“Semoga teman-teman dewan lainnya dapat menyepakati hal ini. Karena gedung ini tidak urgent, masih bisa dipakai dan masih nyaman,” tutupnya.