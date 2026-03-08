Bandar Lampung (Lampost.co) — Arus lalu lintas di sepanjang Jalan Sultan Agung, Bandar Lampung mengalami kepadatan signifikan pada sore hari ini.

Kemacetan panjang terpantau mulai terjadi akibat tingginya volume kendaraan yang mengantre di titik putar balik (u-turn) depan Mall Boemi Kedaton (MBK).

Berdasarkan pantauan, Minggu, 8 Maret 2026, penumpukan kendaraan didominasi oleh kendaraan roda empat yang hendak melakukan putar balik menuju arah Jalan ZA Pagar Alam maupun yang ingin menuju Jalan Teuku Umar.

Kondisi ini diperparah dengan momentum weekend dan pengendara yang berpergian untuk buka bersama. Volume kendaraan dari arah Jalan Sultan Agung menuju Jalan ZA Pagar Alam dan Jalan Teuku Umar mengalami lonjakan tajam.

Seorang pengendara sepeda motor, Rian (28), mengeluhkan durasi perjalanan yang melambat drastis.

“Jalan ini kalau sore jam pulang kerja apalagi weekend gini sudah dipastikan macet di depan MBK. Antrean mobil yang mau putar balik banyak memakan badan jalan. Belum lagi Gocar atau Grabcar yang nurunin dan jemput penumpang di depan pintu masuk MBK bikin macet parah, jadi motor pun susah lewat,” ujarnya.

Selain karena volume kendaraan yang tinggi. Kemacetan juga terjadi karena aktivitas keluar-masuk kendaraan di depan MBK dan lajur putar balik yang terbatas. Sehingga tidak mampu menampung antrean kendaraan yang memanjang hingga ke tengah jalan utama.

Pihak kepolisian dan petugas Dinas Perhubungan setempat agar melakukan pengaturan lalu lintas di titik tersebut guna mengurai kepadatan.

Bagi para pengendara yang ingin menghindari kemacetan agar mencari jalur alternatif atau berangkat lebih awal guna menghindari puncak kepadatan.

(Fauzan Al Djabar/Magang)