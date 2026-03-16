Bandar Lampung (Lampost.co) — Arus mudik menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 H di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, mulai meningkat.

Empat hari menjelang Lebaran (H-4) di Pelabuhan Bakauheni mulai menunjukkan peningkatan volume penumpang yang signifikan.

Ribuan pemudik mulai memadati area dermaga eksekutif maupun reguler sejak Senin, 16 Maret 2026.

Berdasarkan pantauan di lapangan, antrean kendaraan pribadi, sepeda motor, dan bus antarkota mulai memadati area parkir pelabuhan.

Lonjakan ini diprediksi akan terus meningkat hingga mencapai puncaknya pada satu hari jelang Lebaran.

Pihak ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bakauheni mencatat adanya kenaikan persentase penumpang yang cukup signifikan dari pada hari sebelumnya. Selain kendaraan roda empat, pemudik roda dua juga mulai terlihat mendominasi jalur khusus sepeda motor yang telah disiapkan petugas.

“Volume kendaraan dan pejalan kaki meningkat tajam sejak dua hari terakhir. Kami telah mengoperasikan 28 kapal yang beroperasi di 7 dermaga untuk mempercepat proses antrean di dermaga,” ujar Derry, salah satu petugas operasional di lapangan.

Ramai Lancar

Meskipun terjadi kepadatan, arus lalu lintas di dalam area pelabuhan terpantau ramai lancar dengan pengawalan ketat dari petugas pelabuhan.

“Kami telah menyiapkan petugas gabungan dan memberikan pelayanan terbaik agar perjalanan mudik menjadi lancar dan aman,” ujar Syaiful dari Humas ASDP.

Petugas terus mengimbau para pemudik untuk membeli tiket elektronik melalui aplikasi Ferizy sebelum memasuki area pelabuhan guna menghindari penumpukan di pintu masuk.

“Kami imbau kepada para pemudik untuk membeli tiket terlebih dahulu agar tidak ada penumpukan di pelabuhan,” tambahnya.

Selain itu, bagi para pemudik untuk selalu berhati-hati dan waspada saat melakukan perjalanan mudik. Fasilitas pendukung seperti posko kesehatan, rest area, serta pusat informasi tersebar di beberapa titik strategis untuk melayani para pemudik.

(Fauzan Al Djabar/Magang)