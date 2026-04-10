Bandar Lampung (lampost.co)— Kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung berlaku mulai hari ini, Jumat, 10 April 2026. Meski suasana perkantoran terpantau lebih lengang, sejumlah dinas yang berkaitan erat dengan pelayanan publik tetap menyiagakan personelnya secara fisik di kantor.

Pantauan di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung pada Jumat pagi, menunjukkan aktivitas pelayanan tetap berjalan normal. Sejak pukul 07.00 WIB, sejumlah pegawai terpantau mulai berdatangan dan memasuki area kantor di kawasan Rajabasa. Berbeda dengan hari biasanya, jumlah kendaraan yang terparkir di halaman kantor tampak jauh lebih sedikit.

Namun, hal ini tidak mengendurkan kedisiplinan para pegawai yang mendapat jadwal bekerja di kantor (work from office). Mengenakan seragam batik khas hari Jumat, para ASN ini tetap menjalankan tugas administratif dan teknis untuk memastikan program infrastruktur tidak terhambat.

“Meskipun kebijakan WFH sudah berlaku secara umum, namun unit kerja yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik wajib tetap masuk. Ini sesuai instruksi agar fungsi pemerintahan tetap berjalan optimal,” ujar salah satu pegawai di lokasi.

Sekda Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengatakan fokus utama pemerintah adalah mengurangi kepadatan di kantor guna meningkatkan efisiensi operasional. Namun dengan tetap menempatkan kepentingan masyarakat di barisan terdepan.

Dinas BMBK sebagai sektor strategis yang menangani infrastruktur jalan dan jembatan menjadi salah satu unit yang tetap aktif. Kehadiran fisik pegawai di kantor sangat dibutuhkan untuk koordinasi teknis yang memerlukan respons cepat di lapangan.

Meski sebagian besar ASN menjalankan tugas melalui aplikasi SIKAP dari kediaman masing-masing, sistem pengawasan digital tetap berjalan.