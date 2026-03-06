Bandar Lampung (Lampost.co) — Volume hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan banjir di sejumlah wilayah, termasuk di Kota Bandar Lampung, Jumat, 6 Maret 2026.

Untuk itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung pun langsung memberikan bantuan terhadap korban yang terdampak.

Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana mengungkapkan bantuan ini pemkot berikan kepada korban terdampak bencana.

“Beras dan uang tunai kita berikan malam ini untuk warga yang terdampak,” ucapnya saat meninjau langsung rumah warga yang terdampak banjir di Kecamatan Way Halim, Bandar Lampung.

Bantuan yang Pemkot berikan berupa beras 10 kilogram dan uang tunai Rp1 juta.

Pemkot Bandar Lampung malam ini bergerak cepat untuk memberikan bantuan kepada warga serta penanganan terhadap rumah yang terdampak banjir.