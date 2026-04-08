Bandar Lampung (Lampost.co) — Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana menghadiri kegiatan Studium Generale sekaligus pelantikan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEM U).

BEM U tersebut merupakan Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Lampung.

Kegiatan ini berlangsung Gedung Serbaguna Universitas Lampung, Senin, 6 April 2026.

Dalam pelantikan tersebut, Eva Dwiana berharap BEM U Unila dapat bersinergi dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Terutama pada bidang pendidikan, kepedulian terhadap lingkungan, serta memberikan kritik yang membangun.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Rektor Unila Lusmeilia Afriani, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, dan lainnya turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Sementara itu, Rektor Universitas Lampung, Lusmeilia Afriani, menyampaikan bahwa pelantikan BEM dan studium generale bukan sekadar kegiatan seremonial.

Melainkan momentum penting bagi mahasiswa untuk menguatkan peran strategisnya sebagai agen perubahan, penjaga nilai, dan penggerak sosial.