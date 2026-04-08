Pesisir Barat (Lampost.co) — Masyarakat mengeluhkan bau busuk dan menyengat dari limbah pembuangan SPPG Era Generasi Emas, Jalan Seroja, Kelurahan Pasar Krui, Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, Selasa, 7 April 2026.

Bau busuk dan menyengat itu dikeluhkan warga dari selokan pembuangan SPPG yang mengalir di tengah padat penduduk.

Warga sekitar, Udin mengatakan, warga juga mengeluhkan bau tak sedap dari sampah yang sudah menumpuk sejak beberapa minggu ini. Sampah tersebut juga mengundang lalat hijau.

“Sampah itu sudah lama, sekitar seminggu lebih, bau busuk juga, lalatnya sampai masuk ke rumah,” katanya.

Ia mengaku sudah kesal dengan pengelola SPPG Era Generasi Emas yang tidak mengerti akan keluhan warga. Warga sempat menegur namun tidak diindahkan.

“Baunya itu bang, sudah tahu di sini padat penduduk, pengelola tidak pengertian. Alirannya langsung buang ke sungai, sampah sudah lama,” katanya.

Teguran Keras

Sementara itu warga lain, Dongah Beni mengatakan bahkan lalat hijau yang berasal dari sampah SPPG masuk ke dalam rumah warga.

Ia berharap agar BGN melakukan teguran keras terhadap aktivitas di SPPG tersebut.

“Kami mempertanyakan limbah itu bau menyengat,” katanya.

Sementara itu, pemilik yayasan tidak ada di tempat saat akan mengkonfirmasi.

“Pengelola enggak ada. Kepala SPPG-nya lagi keluar,” kata Satpam yang enggan disebutkan namanya.