Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan peringatan dini. Waspada dampak hujan wilayah Kabupaten Pesawaran.

“Peringatan dini dampak hujan sedang – lebat Kabupaten Pesawaran, Rabu, 18 Februari 2026 dengan status waspada. Monitoring curah hujan 30.4 mm (17.50 WIB),” tulis Prakirawan BMKG dalam siarannya.

Kemudian hujan dengan intensitas sedang yang terjadi pada wilayah Kabupaten Pesawaran berpotensi meningkatkan debit air permukaan. Kondisi ini dapat memicu terjadinya genangan sejumlah wilayah rawan. Khususnya daerah dataran rendah, sekitar aliran sungai kecil, serta kawasan dengan sistem drainase yang kurang optimal.

“Status waspada berlaku sebagai langkah antisipasi terhadap potensi dampak hidrometeorologi yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat,” katanya.

Sementara ada beberapa wilayah yang perlu meningkatkan kewaspadaan. Kecamatan yang berpotensi terdampak Negeri Katon, Gedong Tataan, Padang Cermin, Teluk Pandan, Way Lima dan sekitarnya.

Kemudian dampak yang berpotensi terjadi seperti genangan area rendah. Lalu peningkatan debit sungai, jalan licin & jarak pandang menurun, potensi aliran permukaan meningkat.

Lalu BMKG memberikan beberapa himbauan untuk masyarakat Kabupaten Pesawaran. Hindari area rendah saat hujan, periksa saluran air sekitar rumah, waspadai peningkatan debit sungai, pantau informasi resmi BMKG.

“Tetap waspada dan utamakan keselamatan. Kewaspadaan sejak dini membantu mengurangi risiko dampak banjir,” katanya.