Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan peringatan dini. Waspada dampak hujan wilayah Kabupaten Pringsewu, Sabtu, 7 Maret 2026 pukul 14.10 WIB.

“Peringatan dini dampak hujan sedang – lebat Kabupaten Pringsewu, Sabtu, 07 Maret 2026 pukul 14.10 WIB dengan status waspada. Monitoring curah hujan: 30.6 mm,” tulis Prakirawan BMKG dalam siarannya.

Sementara wilayah terdampak meliputi Kecamatan Pringsewu. Pardasuka, Pagelaran, Banyumas, Adiluwih, Sukoharjo, Pagelaran Utara, Gading Rejo, Ambarawa, dan sekitarnya.

Kemudian dampak yang berpotensi terjadi genangan air wilayah dataran rendah. Lalu peningkatan debit sungai dan saluran drainase. Kemudian potensi banjir lokal, aktivitas masyarakat dapat terganggu

Selanjutnya BMKG menyampaikan himbauan untuk masyarakat Kabupaten Pringsewu. Tetap waspada terhadap kemungkinan hujan berlanjut. Perhatikan kondisi saluran air sekitar lingkungan. Hindari aktivitas sekitar bantaran sungai. Pantau informasi cuaca terbaru dari BMKG

Peringatan dini ini bersifat dinamis dan akan diperbarui sesuai perkembangan cuaca,” himbau BMKG.