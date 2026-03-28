Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan prakiraan cuaca. Sabtu-Rabu, 28 Maret 2026, cuaca Provinsi Lampung cerah waspada potensi hujan.
Hal tersebut tersampaikan oleh Prakirawan BMKG Provinsi Lampung. Mengutip https://www.bmkg.go.id/ berikut prakiraan cuaca Provinsi Lampung cerah berawan waspada hujan:
Kemudian berdasarkan analisis dari beberapa kondisi dinamika atmosfer menunjukkan adanya belokan angin dan konvergensi. Ini yang berpotensi memicu pertumbuhan awan hujan berada di wilayah Lampung.
Anomali suhu muka laut: -2.0 s/d +2.5 °C yang berpotensi menambah massa uap air terpantau berada pada Samudera Hindia barat Sumatera serta Perairan barat dan timur Sumatera.
Hal ini terdukung oleh kelembapan udara yang masih relatif tinggi pada lapisan penting wilayah Lampung. Ini juga menandakan lingkungan yang basah dan cocok untuk aktivitas konvektif. Kondisi atmosfer wilayah Lampung yang cukup labil juga mengindikasikan adanya potensi pertumbuhan awan konvektif yang kuat.
Secara keseluruhan, kombinasi faktor-faktor tersebut menandakan adanya potensi pertumbuhan awan hujan. Dengan intensitas sedang hingga lebat yang berpeluang besertai petir dan angin kencang terjadi wilayah Lampung selama periode tersebut.
Prakiraan Cuaca
Secara umum dalam tujuh hari kedepan, wilayah Lampung prakiraannya cerah berawan hingga berawan. Dengan potensi hujan ringan hingga lebat yang besertai petir dan/atau angin kencang terjadi pada sore, malam dan dini hari. Wilayah yang berpotensi hujan sedang – lebat yang dapat besertai petir dan/atau angin kencang:
28 Maret 2026
Lampung Selatan, Tanggamus, Lampung Barat, Way Kanan, Lampung Utara, Lampung Tengah, Tulang Bawang, dan Mesuji.
29 Maret 2026
Pesisir Barat, Lampung Barat, Tanggamus, Pesawaran, Kota Metro, Lampung Tengah, Tulang Bawang. Tulang Bawang Barat, Mesuji, Way Kanan, Lampung Utara, dan Lampung Selatan.
30 Maret 2026
Pesisir Barat, Lampung Barat, Tanggamus, Way Kanan, Tulang Bawang Barat, Pesawaran, Lampung Timur, dan Lampung Selatan.
31 Maret 2026
Pesisir Barat, Lampung Barat, Tanggamus, Lampung Utara, Way Kanan, Lampung Tengah, Pringsewu, Pesawaran. Kota Bandar Lampung, Lampung Timur, Tulang Bawang, dan Lampung Selatan.
1 April 2026
Pesisir Barat, Lampung Barat, Tanggamus, Lampung Utara, Way Kanan, Tulang Bawang Barat, Kota Metro, Mesuji. Lampung Tengah, Pringsewu, Pesawaran, Kota Bandar Lampung, Lampung Timur, Tulang Bawang, dan Lampung Selatan.
Catatan dan Keterangan:
- Hujan ringan dengan intensitas : 0,1 – 5,0 mm/jam atau 5 – 20 mm/hari.
- Hujan sedang dengan intensitas : 5,0 – 10,0 mm/jam atau 20 – 50 mm/hari.
- Hujan lebat dengan intensitas : 10,0 – 20 mm/jam atau 50 – 100 mm/hari.
- Hujan sangat lebat dengan intensitas : >20 mm/jam atau >100 mm/hari.