Bandar Lampung (Lampost.co) — Kementerian Hukum Republik Indonesia berupaya memberikan akses keadilan hingga seluruh masyarakat. Hal tersebut terimplementasikan melalui Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan seluruh Provinsi Lampung.

Posbankum Desa/Kelurahan tersebut diresmikan langsung oleh Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas di Balai Keratun Kantor Gubernur Lampung, Senin, 9 Maret 2026.

Turut hadir Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kakanwil Kemenkum) Lampung Taufiqurrakhman, kepala daerah, dan jajaran Forkopimda serta stakeholder terkait.

Sementara permasalahan hukum terbanyak pada layanan Posbankum meliputi kamtibmas dan administrasi pemerintahan. Lalu sengketa tanah, pencurian, pencemaran nama baik, KDRT, penganiayaan, waris, perkawinan, dan hutang piutang.

Keterbatasan Akses Hukum

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kakanwil Kemenkum) Lampung, Taufiqurrakhman mengatakan Posbankum Desa dan Kelurahan ini merupakan wujud nyata pemerintah untuk memberikan akses keadilan yang merata bagi masyarakat.

“Masyarakat desa memiliki keterbatasan akses hukum. Oleh karena itu negara memiliki kewajiban untuk memastikan masyarakat mendapat bantuan hukum yang adil. Terlebih bagi masyarakat yang kurang mampu,” katanya.

Kemudian ia menceritakan, ada beberapa keberhasilan dari Pos Bantuan Hukum ini.

Pertama, Pos Bantuan Hukum Natar, Lampung Selatan yang mendampingi konflik rumah tangga. Kedua, Pos Bantuan Hukum Rejomulyo, Metro yang mendampingi persoalan sengketa tanah.

“Pos bantuan hukum ini mampu menjadi sarana penyelesaian hukum di masyarakat. Keberhasilan ini hasil dari kolaborasi semua pihak. Kita ingin menghadirkan bantuan hukum sampai pelosok desa,” harapnya.

Selanjutnya ia mengatakan Provinsi Lampung memiliki 2.751 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan. Posbankum ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk mendapatkan akses keadilan dan perlindungan hukum.