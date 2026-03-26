Bandar Lampung (Lampost.co) — Ribuan penumpang pejalan kaki terus memadati ruang tunggu Pelabuhan Bakauheni pada arus balik H+2 Lebaran 2026.

Penumpang tujuan Merak, Banten terus berdatangan sejak pagi hingga malam.

Sebagian pemilir memilih pulang lebih awal untuk segera bekerja.

Sebagian lainnya menghindari puncak arus balik yang berpotensi padat.

General Manager PT ASDP Cabang Bakauheni, Partogi Tamba, mencatat lonjakan signifikan jumlah penumpang.

Sebanyak 91.657 orang menyeberang dalam 24 jam terakhir.

Jumlah tersebut meningkat 58,6 persen dibandingkan tahun lalu sebanyak 57.801 orang.

Lonjakan mencakup penumpang dari Bakauheni, Wika Beton, dan BBJ Muara Pilu menuju Jawa.

ASDP menyiapkan strategi delay system untuk mengurai kepadatan.

Petugas juga melakukan skrining tiket guna memperlancar proses penyeberangan.

Jumlah penumpang menuju Merak terus meningkat hingga kini.

ASDP mengimbau penumpang menjaga kesehatan selama perjalanan.

Petugas meminta penumpang mengikuti arahan demi kelancaran dan keselamatan.

ASDP memastikan pelayanan tetap optimal dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan.